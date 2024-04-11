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07:45, 11 апреля 2024Россия

Отец найденных в подвале Петербурга детей-маугли объяснился

Отец найденных в подвале Петербурга детей-маугли: планировал переезд летом

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Отец троих детей-маугли, которых нашли в подвале дома в Санкт-Петербурге, объяснился. Его слова приводит RT.

Мужчина рассказал, что делал все для трех сыновей: покупал игрушки, сделал для них маленькую мебель, повесил доски с алфавитом. Летом он вместе с мальчиками должен был переехать. Отец детей заявил, что понимает, что детей после их обнаружения в подвале отдадут матери, но выразил надежду, что сможет со временем вернуть их.

Изначально россиянин забрал трех детей к себе домой, так как они якобы жаловались, что их в семье, где мама живет с сожителем, постоянно ругают. На большую квартиру не было денег, поэтому мужчина решил поселиться с сыновьями в петербургском подвале.

Об обнаружении трех мальчиков в возрасте двух, четырех и шести лет в петербургском подвале стало известно утром в среду, 10 апреля. С детьми жил 36-летний мужчина, у которого не было на них никаких документов. Он рассказал, что мальчики раньше проживали с его женой, но она уехала в другой город с новым партнером, а детей оставила ему. Детей госпитализировали с симптомами ОРВИ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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