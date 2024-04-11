Священник отрубил руки вору на территории церкви

В ЮАР священник обвинил мужчину в краже из церкви и отрубил ему руки

В ЮАР судят пастора церкви, который поймал церковного вора и отрубил ему кисти рук мачете. Об этом пишет Daily Star.

В марте 29-летнего Думисани Махлангу поймали на территории церкви в пригороде Эмалахлени, провинция Мпумаланга, и обвинили в краже аккумулятора. Мужчина утверждает, что на него набросилась «вооруженная банда» из шести прихожан, охранявших церковь. Они начали стрелять ему под ноги, а потом вызвали настоятеля храма — 58-летнего Соломона Мхланга.

Вооруженный мачете священник приехал на автомобиле вместе с сыном. Он приказал бдительным прихожанам и отпрыску крепко схватить Махлангу, а потом отрубил ему кисти рук. «Я умолял его оставить мне хотя бы одну руку. Но он сказал, что мои друзья должны видеть, что будет, если воровать у него», — передает слова пострадавшего SowetanLIVE.

Махлангу рассказал, что после экзекуции пастор и его подельники просто ушли, бросив его истекать кровью. При этом пострадавший утверждает, что не крал аккумулятор, а просто решил срезать путь через церковную территорию, потому что спешил на встречу с приятелем.

В итоге Соломона Мхланга и его 20-летнего сына арестовали. О других задержаниях в связи с преступлением не сообщается. В местном Объединении общественной полиции заявили, что в последнее время в Эмалахлени остро стоит проблема распространения наркотиков. Наркозависимые часто крадут металлические предметы и приборы для продажи на свалке.

Ранее сообщалось, что в Таиланде двое прохожих отрезали руку мужчине, который запретил им курить у своего винного магазина. Незадолго до этого 39-летний владелец торговой точки по имени Панитарн сделал замечание двум неизвестным, курившим у входа в нее.