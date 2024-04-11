Лебедев: российские военные уничтожили румынских наемников ВСУ под Одессой

Российские военные нанесли удар по скоплениям Вооруженных сил Украины под Одессой и, предположительно, уничтожили группу румынских наемников. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«"Прилеты" ночью по Ильичевску (украинское название Черноморск — прим. "Ленты.ру") еще анализируем, приходят сообщения. Но уже с уверенностью можно сказать, что по местам скопления бандеровцев тоже хорошо прилетело. По пока не подтвержденным сведениям, среди них есть граждане Румынии», — рассказал он.

Кроме того, Лебедев отметил, что украинские каналы сообщали о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, после этого пошли сообщения о жертвах среди мирного населения из-за попадания снаряда ПВО в АЗС. Кроме того, представитель подполья сообщил о «прилетах» по накопительной станции под Овидиополем.

Ранее Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергосистеме и заводам Харькова. По подсчетам харьковского подполья, всего в городе было слышно 16 взрывов.