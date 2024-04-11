Поплывший из-за паводка туалет в российском поселке сняли на видео

Из-за паводка в поселке Усть-Кабырза по реке поплыл туалет

Поселок Усть-Кабырза Кемеровской области затопило из-за паводка. Внимание на происходящее в российском регионе обратило издание Baza в Telegram-канале.

Река Мрассу, возле которой находится Усть-Кабырза, вышла из берегов, в результате чего часть построек местных жителей, а также их хозяйственный инвентарь и скот смыло водой. На записях, сделанных очевидцами событий, можно увидеть плывущий по реке деревянный туалет, бочку для душа, а также доски.

«Туалет поплыл. Да уж… Вон что-то еще плывет, бочка какая-то», — сняла происходящее на видео девушка. «Поплыли! Мы на крыше с Ваней. Первый раз такое, чтобы столько воды было. Это просто кошмар. Теплицу привязали, теплицу все равно смыло. Все заборы снесло, все снесло напрочь. Меня аж трясет всю, у соседей тоже все», — посетовала другая местная жительница.

В данный момент в поселке нет света, мобильная связь работает с перебоями. Местные жители также пожаловались, что им практически никто не оказывает помощь, однако в МЧС заверяют, что паводковая обстановка на территории Кузбасса находится под контролем сотрудников ведомства, а в администрации — что несколько десятков человек уже эвакуировали.

Днем ранее стало известно, что в Кемеровской области течение сорвало понтонный мост в момент, когда на нем находились люди. Инцидент произошел в окрестностях поселка Майзас.