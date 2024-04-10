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14:16, 10 апреля 2024Россия

Плывущий по реке мост с людьми в российском регионе попал на видео

В Кемеровской области течением сорвало мост с находящимися на нем людьми

В Кемеровской области течение сорвало понтонный мост в тот момент, когда на нем находились люди. Видео с плывущей по реке переправой опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в окрестностях поселка Майзас. На кадрах виден плывущий вниз по течению мост, на котором находятся несколько человек. Около него также можно заметить глыбы льда различного размера.

В местной администрации рассказали, что закрыли движение по переправе еще несколько дней назад, однако жители поселка продолжили пользоваться мостом.

Ранее десятки затопленных домов в поселках под Оренбургом сняли на видео с высоты птичьего полета. На кадрах видно затопленную площадь населенного пункта. В некоторых домовладениях осталась сухая земля, но большинство ушли под воду полностью.

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      Никита Абрамов
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