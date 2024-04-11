Популярная 49-летняя ведущая показала фигуру в бикини

Популярная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость предстала на снимке в полный рост, позируя на сером фоне. Она примерила серебристое бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и мини-стринги с завязками на бедрах. Кроме того, звезда распустила волосы, отказалась от макияжа и продемонстрировала густые наращенные ресницы и длинные белые ногти.

Известно, что несколько недель назад Пиппен рассталась со своим возлюбленным — 33-летним бизнесменом и сыном знаменитого баскетболиста Майкла Джордана Маркусом Джорданом.

Ранее в апреле известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова показала фанатам откровенное фото в честь своего 59-летия.