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01:05, 11 апреля 2024Ценности

Популярная 49-летняя ведущая показала фигуру в бикини

Фото: @larsapippen

Популярная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость предстала на снимке в полный рост, позируя на сером фоне. Она примерила серебристое бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и мини-стринги с завязками на бедрах. Кроме того, звезда распустила волосы, отказалась от макияжа и продемонстрировала густые наращенные ресницы и длинные белые ногти.

Известно, что несколько недель назад Пиппен рассталась со своим возлюбленным — 33-летним бизнесменом и сыном знаменитого баскетболиста Майкла Джордана Маркусом Джорданом.

Ранее в апреле известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова показала фанатам откровенное фото в честь своего 59-летия.

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      Карина Черных
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