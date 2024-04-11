Последнего участника стрельбы в «Москва-Сити» задержали за границей. Где он скрывался семь лет?

Участника перестрелки в «Москва-Сити» в 2017-м Абакарова задержали в Болгарии

Последний находившийся в розыске участник стрельбы в башне «Око» бизнес-центра «Москва-Сити» Абубакар Абакаров задержан в Болгарии по запросу России. Он входил в число охранников бизнесмена Гавриила Юшваева, которые, по версии следствия, подтвержденной судом, открыли огонь из-за просьбы убрать на стоянку Maybach предпринимателя.

После стрельбы Абакаров скрылся за границей

Стрельба в башне «Москва-Сити» произошла в 2017 году. В результате пять человек получили тяжелые ранения, в том числе двое сотрудников Росгвардии, пытавшиеся остановить конфликт. Еще одного человека не удалось спасти.

После произошедшего Абакарову удалось скрыться — его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как сообщает «Коммерсантъ», разыскиваемый долгое время жил на Украине, затем уехал в Европу. Отмечается, что он чувствовал себя в безопасности, поскольку после начала специальной военной операции на Украине ряд стран отказались от международно-правового сотрудничества с Россией. Однако Абакаров в итоге был задержан по ордеру Интерпола.

В настоящий момент Генпрокуратура готовит документы для экстрадиции задержанного.

Полиция знала Абакарова задолго до стрельбы в «Москва-Сити»

Согласно оперативным данным, в начале 2000-х Абакаров был членом влиятельной коптской группировки. Его в том числе обвиняли в покушении на чеченского бизнесмена Ахмеда Шахбиева: в июле 2014 года неизвестные обстреляли его автомобиль на Кутузовском проспекте в Москве, после чего скрылись. Шахбиев получил ранения в бедро, плечо и ягодицу.

По факту произошедшего сначала возбудили дело о хулиганстве, впоследствии его переквалифицировали на покушение на убийство. Абакаров проходил как возможный соучастник.

По информации издания, спустя несколько часов после покушения на Шахбиева группа чеченцев устроила стрельбу в клубе «Артист», где любили отдыхать охранники Юшваева. Среди налетчиков был родственник бизнесмена Шахман Шахбиев, их впоследствии осудили, а дело о покушении на предпринимателя было приостановлено.