Стало известно о задержании участника громкого преступления в «Москва-Сити»

«Ъ»: участника преступления в «Москва-Сити» задержали за границей

Последнего разыскиваемого участника стрельбы в башне «Око» в «Москва-Сити» задержали в Болгарии по запросу российской стороны. Им оказался 44-летний уроженец дагестанского села Учкент Абубакар Абакаров. О задержании мужчины стало известно «Коммерсанту».

Согласно версии Следственного комитета России (СКР), стрельба произошла 17 ноября 2017 года. Охранявшие вице-президента Всемирного конгресса горских евреев (ВКГЕ) и бизнесмена Гавриила Юшваева открыли огонь после просьбы убрать на стоянку автомобиль предпринимателя. Абакарову удалось скрыться, он был объявлен в международный розыск.

В настоящий момент Генпрокуратура готовит документы для экстрадиции мужчины, но «добиться ее будет довольно сложно», уточняет газета.

Ранее ФСБ задержала троих иностранцев при попытке устроить теракт в Ставрополье. Отмечается, что во время обыска в местах жительства граждан были изъяты «составные части самодельного взрывного устройства (СВУ), химические вещества и поражающие элементы».