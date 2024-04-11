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20:56, 11 апреля 2024Мир

Постпред России представил ОБСЕ данные о теракте в «Крокусе»

Постпред России Лукашевич представил ОБСЕ данные о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе заседания организации представил данные о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости.

«Естественную реакцию на произошедшее продемонстрировало большинство стран мира, осудив терроризм и отозвавшись словами поддержки и соболезнования нашей стране и российскому народу», — заявил Лукашевич в ходе выступления, также отметив комментарии ОБСЕ по поводу трагедии.

При этом постпред подчеркнул, что «ряд государств-участников ОБСЕ воздержались от соболезнований», не осудив теракт.

Лукашевич также сообщил, что после атаки против России была развернута «агрессивная пропагандистская и вербовочная работа с использованием информационно-коммуникационных технологий», однако «панику в российском обществе вызвать не удалось».

Постпред добавил, что заявления стран Запада о непричастности Украины к теракту были сделаны «без опоры на какие-либо детали официального следствия».

Ранее Лукашевич заявил, что официальные лица стран НАТО замалчивают террор в отношении российских граждан.

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      Елизавета Мытарева
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