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17:42, 11 апреля 2024Мир

В МИД заявили о замалчивании на Западе террора в отношении россиян

Постпред РФ Лукашевич: на Западе замалчивается террор в отношении россиян
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Официальные лица входящих в НАТО западных стран замалчивают террор в отношении российских граждан, заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич. Его цитирует ТАСС.

«Террор в отношении граждан России не только замалчивается на Западе, но и поощряется многими официальными лицами США, Британии и других стран НАТО», — подчеркнул он.

Ранее постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич заявил, что Украина стала плацдармом для террористической активности в отношении России.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары украинской армии по Запорожской атомной электростанции актом ядерного терроризма со стороны Киева.

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      Виктория Кондратьева
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