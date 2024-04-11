В МИД заявили о замалчивании на Западе террора в отношении россиян

Постпред РФ Лукашевич: на Западе замалчивается террор в отношении россиян

Официальные лица входящих в НАТО западных стран замалчивают террор в отношении российских граждан, заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич. Его цитирует ТАСС.

«Террор в отношении граждан России не только замалчивается на Западе, но и поощряется многими официальными лицами США, Британии и других стран НАТО», — подчеркнул он.

Ранее постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич заявил, что Украина стала плацдармом для террористической активности в отношении России.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары украинской армии по Запорожской атомной электростанции актом ядерного терроризма со стороны Киева.