В МИД России назвали Зеленского «выкормленным Западом чудовищем»

МИД России назвал атаку ВСУ на ЗАЭС актом ядерного терроризма

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС назвали актом актом ядерного терроризма со стороны Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима! Сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот номер своего кровавого шапито?» — написала Захарова.

Она также задалась вопросом о том, понимают ли президент США Джо Байден, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, что «их подопечные на Банковой» могут ничего не оставить от живой природы. К своему посту Захарова прикрепила сообщение «Росатома» о проведенных ВСУ атаках против Запорожской АЭС.

ВСУ нанесли серию ударов по ЗАЭС днем, 7 апреля. В пресс-службе станции сообщили, что был атакован купол шестого энергоблока. Госкорпорация «Росатом» сообщила, что после атаки ВСУ три сотрудника станции получили ранения.