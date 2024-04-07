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20:28, 7 апреля 2024Мир

В МИД России назвали Зеленского «выкормленным Западом чудовищем»

МИД России назвал атаку ВСУ на ЗАЭС актом ядерного терроризма

Фото: Alina Smutko / Reuters

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС назвали актом актом ядерного терроризма со стороны Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима! Сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот номер своего кровавого шапито?» — написала Захарова.

Она также задалась вопросом о том, понимают ли президент США Джо Байден, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, что «их подопечные на Банковой» могут ничего не оставить от живой природы. К своему посту Захарова прикрепила сообщение «Росатома» о проведенных ВСУ атаках против Запорожской АЭС.

ВСУ нанесли серию ударов по ЗАЭС днем, 7 апреля. В пресс-службе станции сообщили, что был атакован купол шестого энергоблока. Госкорпорация «Росатом» сообщила, что после атаки ВСУ три сотрудника станции получили ранения.

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      Олег Давыдов
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