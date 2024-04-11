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17:51, 11 апреля 2024Бывший СССР

Постпред России заявил о превращении Украины в плацдарм терроризма

Постпред РФ Лукашевич: Украина стала плацдармом терроризма против России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина стала плацдармом для террористической активности в против России. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич, передает ТАСС.

По словам дипломата, силы, которые стремятся разрушить Россию, долгие годы использовали кавказское подполье в надежде создать внутри России внутриполитическую дестабилизацию.

«Факты свидетельствуют, что те же силы сегодня активно используют уже Украину в качестве плацдарма для осуществления террористической и диверсионной активности, направленной против нашего народа», — заявил Лукашевич.

Он считает, что украинскому народу навязана роль «расходного материала» для борьбы против Российской Федерации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «выкормленным Западом чудовищем», занимающимся ядерным терроризмом.

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