Повальный интерес россиян к золотым слиткам объяснили

Аналитик Кнобель: интерес к золотым слиткам вызван отменой НДС на их покупку

Повальный интерес россиян к золотым слиткам вызван двумя главными факторами — отменой налога на добавленную стоимость (НДС) на их покупку, а также отменой налога на доход (НДФЛ) при их продаже. Об этом заявил директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель, его слова приводит Forbes.

На этом фоне повышенный интерес к приобретению золотых слитков за последние несколько лет значительно вырос. Так, заместитель министра финансов Алексей Моисеев ранее сообщил, что по итогам 2023 года россияне купили в общей сложности 95 тонн золота в слитках. При этом в 2022-м показатель находился на уровне в 100 тонн.

Для сравнения: до отмены НДС на покупку слитков и НДФЛ при их продаже граждане приобрели в 2021 году лишь около семи тонн физического золота. Таким образом, за последние несколько лет показатель вырос примерно в 13,5-14,3 раза. Подобная динамика наблюдается, несмотря на ряд трудностей, связанных с дополнительными расходами. Так, при покупке физического золота необходимо потратиться на его транспортировку, хранение и защиту от повреждений или краж.

В начале апреля стоимость золота на торгах на Чикагской товарной бирже (CME) резко выросла. В ходе сессии котировки приблизились к историческому рекорду в 2,3 тысячи долларов за унцию. К этому времени июньские контракты на поставку драгоценного металла подорожали на 2,14 процента и достигли уровня в 2,286 тысячи долларов. Однако уже к 11 апреля котировки пробили психологическую планку и вплотную подобрались к отметке в 2,35 тысячи.