Повреждена ТЭЦ в еще в одном приграничном регионе Украины

Сумская ОВА сообщила о повреждении ТЭЦ в Сумах

В приграничной Сумской области Украины повреждена ТЭЦ. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

Как сообщается, Вооруженные силы России поразили ТЭЦ в Сумах корректируемыми авиационными боеприпасами (КАБ) в районе 16:00 по местному времени 11 апреля. В настоящий момент последствия удара по объекту критической инфраструктуры уточняются.

«На месте работают все необходимые службы», — заявили в ОВА. Отмечается, что в результате удара пострадавших нет.

Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков оценил последствия новых ударов по энергосистеме Украины. По его мнению, удары ВС России в первую очередь скажутся на прифронтовой зоне.