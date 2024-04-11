Названы последствия новых ударов по энергосистеме Украины

Аналитик Юшков: удары по энергосистеме Украины скажутся на прифронтовой зоне

Ночные удары российских сил по энергосистеме Украины в первую очередь скажутся на прифронтовой зоне, утверждает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия такой атаки.

В целом сегодняшний удар характерен тем, что выбивается та генерация, которая позволяла поставлять электроэнергию в более восточные регионы Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Например, в Киевской области по Трипольской ТЭС ударили. Возникает теперь дефицит в самой Киевской области, а в последние недели был переток в район Харьковской области, вплоть до Запорожья, потому что в самом Харькове по энергетике были большие удары. В Харькове нормально восстановить энергоснабжение, запустить метро, например, могли именно за счет перетоков от соседних регионов. А сейчас получается, что больше нечем делиться с соседями и надо наскрести, чтобы Киев снабжать. В реальности от этих ударов в большей степени пострадает прифронтовая зона», — отметил аналитик.

11 апреля координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по украинскому городу Бурштыну. По его словам, из-за российской атаки пострадала крупная ТЭЦ, питающая Ивано-Франковскую и соседние области. Также он рассказал, что под удар могла попасть Трипольская ТЭС в Киевской области. Председатель наблюдательного совета «Центрэнерго» Украины Андрей Гота заявил, что энергообъект под Киевом полностью уничтожен.

Как отмечало украинское издание «Бабель», в ночь на 11 апреля были повреждены объекты инфраструктуры в четырех областях республики. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

