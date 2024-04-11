В подполье сообщили об ударе рядом с Киевом

Нанесен удар по одной из крупнейших на Украине Трипольской ТЭС под Киевом

Рядом с Киевом был нанесен удар, вероятно, по Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, был зафиксирован прилет в Киевской области. «Пока без конкретики, но известно, что рядом с Киевом. Потому, скорее всего, в Трипольскую ТЭС», — рассказал подпольщик.

Ранее в нескольких регионах Украины произошли взрывы. Речь идет о Львовской, Волынской, Харьковской, а также об Ивано-Франковской областях. Кроме того, о взрывах сообщалось в Киевской области. Уточнялось, что сработала система противовоздушной обороны.