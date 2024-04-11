По питающей Ивано-Франковскую и соседние области ТЭЦ нанесли удар

Подполье: удар нанесен по крупной ТЭЦ в украинском Бурштыне

Удар нанесли по украинскому городу Бурштыну, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в результате российской атаки пострадала крупная ТЭЦ, питающая Ивано-Франковскую и соседние области.

«Ивано-Франковск получил новый прилет в городе Бурштын, известном своей ТЭЦ», — рассказал он.

В этот же день сообщалось о взрывах в нескольких регионах Украины. Речь идет о Львовской, Волынской, Харьковской, а также об Ивано-Франковской областях.

Кроме того, удар был нанесен рядом с Киевом, вероятно, по Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) — одной из крупнейших на Украине и самой мощной в Киевской области.