На Украине сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена 11 апреля

Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС), которая находится под Киевом, полностью уничтожена. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота, передает «Интерфакс-Украина».

Уточняется, что в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На теплоэлектростанции продолжаются работы по локализации огня.

Ранее сообщалось о возможном пожаре на Трипольской ТЭС. В сети появились кадры горящей теплоэлектростанции. О вероятном ударе по энергообъекту в Киевской области заявлял координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Как он утверждал, известно, что прилет произошел рядом с украинской столицей и, скорее всего, в Трипольскую ТЭС.