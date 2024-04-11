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11:29, 11 апреля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена 11 апреля

Фото: Dmitri Tovstonog / Wikipedia

Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС), которая находится под Киевом, полностью уничтожена. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота, передает «Интерфакс-Украина».

Уточняется, что в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На теплоэлектростанции продолжаются работы по локализации огня.

Ранее сообщалось о возможном пожаре на Трипольской ТЭС. В сети появились кадры горящей теплоэлектростанции. О вероятном ударе по энергообъекту в Киевской области заявлял координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Как он утверждал, известно, что прилет произошел рядом с украинской столицей и, скорее всего, в Трипольскую ТЭС.

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      Кристина Есикова
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