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20:19, 11 апреля 2024Силовые структуры

Пожилая россиянка организовала публичный дом в арендованной квартире

В Петербурге 61-летняя пенсионерка организовала публичный дом в квартире

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Пенсионерка из Санкт-Петербурга предстанет перед судом за организацию публичного дома в помещении арендованной квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

В отношении 61-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 («Организация занятия проституцией другими лицами и содержание притона») УК РФ. Дело будет рассматриваться в Московском районном суде.

По версии следствия, в сентябре 2023 года пожилая россиянка арендовала квартиру в одном из многоквартирных домов на Варшавской улице и организовала притон. Выполняя роль администратора, она следила за соблюдением графика и обеспечивала работу салона в соответствии с прайсом.

Ранее полицейские в Махачкале накрыли притон, которым руководила 65-летняя пенсионерка. Бордель располагался на проспекте Насрутдинова.

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      Олеся Мицкевич
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