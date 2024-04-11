Пожилая россиянка организовала публичный дом в арендованной квартире

В Петербурге 61-летняя пенсионерка организовала публичный дом в квартире

Пенсионерка из Санкт-Петербурга предстанет перед судом за организацию публичного дома в помещении арендованной квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

В отношении 61-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 («Организация занятия проституцией другими лицами и содержание притона») УК РФ. Дело будет рассматриваться в Московском районном суде.

По версии следствия, в сентябре 2023 года пожилая россиянка арендовала квартиру в одном из многоквартирных домов на Варшавской улице и организовала притон. Выполняя роль администратора, она следила за соблюдением графика и обеспечивала работу салона в соответствии с прайсом.

Ранее полицейские в Махачкале накрыли притон, которым руководила 65-летняя пенсионерка. Бордель располагался на проспекте Насрутдинова.