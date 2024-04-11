Продюсер рассказал о состоянии участника «Голоса» в последние дни жизни

Продюсер Дворцов: Кунгуров выглядел уставшим в последние дни жизни

Продюсер и промоутер Сергей Дворцов рассказал о состоянии заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца, участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова в последние дни жизни. Его слова приводит NEWS.ru.

Собеседник издания сказал, что видел исполнителя на репетиции его последнего концерта. По словам Дворцова, Кунгуров выглядел уставшим. Промоутер поинтересовался у певца, все ли с ним в порядке, на что артист ответил, что приболел и не очень хорошо себя чувствует.

«Вдруг заминки, одна за одной, на пустом месте. То ли устал, то ли переживал личные проблемы. Но он реально никак не мог собраться», — рассказал продюсер.

Евгения Кунгурова не стало вечером 8 апреля. В полицию обратилась его жена, которой он написал тревожное сообщение. Прибывшие на место сотрудники нашли артиста под окнами его дома. В последнее время певец пребывал в депрессии и злоупотреблял алкоголем.