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11:51, 11 апреля 2024Культура

Продюсер рассказал о состоянии участника «Голоса» в последние дни жизни

Продюсер Дворцов: Кунгуров выглядел уставшим в последние дни жизни
Евгений Кунгуров

Евгений Кунгуров. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Продюсер и промоутер Сергей Дворцов рассказал о состоянии заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца, участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова в последние дни жизни. Его слова приводит NEWS.ru.

Собеседник издания сказал, что видел исполнителя на репетиции его последнего концерта. По словам Дворцова, Кунгуров выглядел уставшим. Промоутер поинтересовался у певца, все ли с ним в порядке, на что артист ответил, что приболел и не очень хорошо себя чувствует.

«Вдруг заминки, одна за одной, на пустом месте. То ли устал, то ли переживал личные проблемы. Но он реально никак не мог собраться», — рассказал продюсер.

Евгения Кунгурова не стало вечером 8 апреля. В полицию обратилась его жена, которой он написал тревожное сообщение. Прибывшие на место сотрудники нашли артиста под окнами его дома. В последнее время певец пребывал в депрессии и злоупотреблял алкоголем.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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