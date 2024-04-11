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11:58, 11 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыто местонахождение стрелявшего в подмосковных полицейских россиянина

Стрелявшего по полицейским в Щелково обнаружили в Тверской области

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Подозреваемого в стрельбе по полицейским в Щелково обнаружили на территории Тверской области. Его местонахождение стало известно Telegram-каналу Mash.

Сейчас силовики проводят спецоперацию по его задержанию в городе Белый. По предварительным данным, мужчина передвигается на черном мотоцикле Yamaha FZ6-N и может быть вооружен. За стрельбу по полицейским ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее следователи заочно предъявили мужчине обвинение по статьям 317 («Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. Он был заочно арестован и объявлен в розыск.

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      Олеся Мицкевич
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