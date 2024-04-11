Стрелявшего в подмосковных полицейских россиянина заочно арестовали

Суд заочно арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Щелково

В Московской области следователи заочно предъявили обвинение по двум уголовным статьям местному жителю, открывшему стрельбу по полицейским в Щелково. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

Ему вменяют статьи 317 («Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. Сейчас мужчина заочно арестован судом и объявлен в розыск.

7 апреля двое полицейских прибыли в лесной массив около СНТ «Озон» в поселке Фряново для проверки информации о преступлении и заметили неизвестного мужчину. Тот не отреагировал на требование сотрудников о досмотре и начал стрелять в них. Один полицейский не выжил, а другой попал в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее МВД установило личность злоумышленника: им оказался житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. Полицейские проводят мероприятия по установлению его местонахождения.

