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15:39, 9 апреля 2024Силовые структуры

МВД установило личность стрелявшего в подмосковных полицейских наркодилера

МВД: за расстрел полицейских в Подмосковье разыскивается Буряков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

МВД установило личность мужчины, открывшего стрельбу по подмосковным полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Разыскивается житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. Полицейские проводят мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию.

МВД просит граждан сообщить в полицию любую информацию о разыскиваемом, которая поможет силовикам в его поимке. Также в ведомстве предостерегли, что Буряков может быть вооружен. Не следует вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельные попытки задержания, отметили в МВД.

Нападение на полицейских произошло в воскресенье, 7 апреля, в Щелково. Старший прапорщик Сергей Ефименко и лейтенант Григорий Серов устроили засаду в лесу недалеко от СНТ «Озон». Они получили информацию, что в этом месте находится тайник с крупной партией синтетического наркотика мефедрона, за которым должен приехать наркодилер. Но тот первым заметил силовиков и открыл по ним огонь. Ефименко погиб на месте, его напарник находится в больнице в тяжелом состоянии.

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      Любовь Ширижик
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