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12:17, 11 апреля 2024Силовые структуры

Под Тверью задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Под Тверью задержали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Щелково
Начало событий в новости МВД установило личность стрелявшего в подмосковных полицейских наркодилера

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

В Тверской области сотрудники МВД задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Щелково. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям для дальнейшего разбирательства.

9 апреля МВД установило личность стрелка. Это 34-летний житель Василий Буряков.

Ранее сообщалось, что следователи в Московской области заочно предъявили обвинение фигуранту по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

Преступление против сотрудников полиции было совершено 7 апреля. Тогда двое полицейских прибыли в лесной массив около СНТ «Озон» в поселке Фряново для проверки информации о преступлении и заметили неизвестного мужчину. Он не отреагировал на требование сотрудников и начал стрелять в них. Один полицейский не выжил, а другой попал в больницу в тяжелом состоянии.

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      Анна Габай
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