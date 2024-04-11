Под Тверью задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Под Тверью задержали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Щелково

В Тверской области сотрудники МВД задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Щелково. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям для дальнейшего разбирательства.

9 апреля МВД установило личность стрелка. Это 34-летний житель Василий Буряков.

Ранее сообщалось, что следователи в Московской области заочно предъявили обвинение фигуранту по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

Преступление против сотрудников полиции было совершено 7 апреля. Тогда двое полицейских прибыли в лесной массив около СНТ «Озон» в поселке Фряново для проверки информации о преступлении и заметили неизвестного мужчину. Он не отреагировал на требование сотрудников и начал стрелять в них. Один полицейский не выжил, а другой попал в больницу в тяжелом состоянии.