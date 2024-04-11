Обнаружен тайник с оружием и наркотиками стрелявшего по подмосковным полицейским

СК: найден тайник расстрелявшего полицейских с оружием и наркотиками

Под Тверью задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Начало событий в новости Под Тверью задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Обнаружен тайник с оружием и наркотиками, принадлежащий Василию Бурякову, подозреваемому в нападении на подмосковных полицейских. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

Оттуда изъяты автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, а также емкости с, предположительно, наркотиком.

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в Тверской области. Он признал вину в стрельбе по полицейским в СНТ «Озон». Ему заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

Преступление против сотрудников полиции было совершено 7 апреля. Тогда двое полицейских прибыли в лесной массив около СНТ «Озон» в поселке Фряново для проверки информации о тайнике с наркотиком и заметили мужчину. Он не отреагировал на требование сотрудников и начал стрелять в них. Один полицейский не выжил, а другой попал в больницу в тяжелом состоянии.