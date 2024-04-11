Мотоцикл стрелявшего по подмосковным полицейским попал на видео

МВД показало мотоцикл, на котором скрылся Буряков после расстрела полицейских

Начало событий в новости Обнаружен тайник с оружием и наркотиками стрелявшего по подмосковным полицейским

В лесу обнаружен мотоцикл Василия Бурякова, подозреваемого в нападении на подмосковных полицейских. Видео с байком публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

По ее словам, именно на этом мотоцикле Буряков скрылся с места преступления 7 апреля.

Также правоохранители нашли его тайник. Оттуда изъяты автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, а также емкости с, предположительно, наркотиком.

Сотрудники МВД задержали Бурякова в Тверской области. Он признал вину в стрельбе по полицейским в СНТ «Озон». Ему заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

Преступление против сотрудников полиции было совершено 7 апреля. Тогда двое полицейских прибыли в лесной массив около СНТ «Озон» в поселке Фряново для проверки информации о тайнике с наркотиком и заметили мужчину. Он не отреагировал на требование сотрудников и начал стрелять в них. Один полицейский не выжил, а другой попал в больницу в тяжелом состоянии.