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16:49, 11 апреля 2024Силовые структуры

Стрелявший в подмосковных полицейских прилетел на вертолете и попал на видео

Волк: расстрелявшего полицейских Бурякова доставили на вертолете
Начало событий в новости Мотоцикл стрелявшего по подмосковным полицейским попал на видео

Подозреваемого в нападении на подмосковных полицейских Василия Бурякова доставили из Тверской области в столицу на вертолете. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram и опубликовала видео.

На кадрах виден вертолет, он приземляется и полицейские выводят из него мужчину в наручниках. Его сажают в автозак.

В лесу ранее был обнаружен мотоцикл подозреваемого, на котором он скрылся с места преступления. Также правоохранители нашли его тайник с автоматом, пистолетом, патронами, а также контейнерами, в которых было восемь килограммов мефедрона, брикеты гашиша и упаковка экстази, отмечает Telegram-канал SHOT.

Сотрудники МВД задержали Бурякова в Тверской области. Он признал вину в стрельбе по полицейским в СНТ «Озон». Ему заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

Преступление против сотрудников полиции было совершено 7 апреля. Тогда двое полицейских прибыли в лесной массив около СНТ «Озон» в поселке Фряново для проверки информации о тайнике с наркотиком и заметили мужчину. Он не отреагировал на требование сотрудников и начал стрелять в них. Один полицейский не выжил, другой госпитализирован в тяжелом состоянии.

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      Любовь Ширижик
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