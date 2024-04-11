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10:42, 11 апреля 2024Ценности

Рэперша Megan Thee Stallion снялась обнаженной для журнала

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, снялась обнаженной для журнала Women's Health. Соответствующий материал появился на сайте издания.

29-летняя исполнительница предстала перед камерой без одежды, в том числе позируя в воде и на прибрежных камнях. На одном из кадров она запечатлена в полный рост, подняв правую руку и прикрыв левой часть груди.

В интервью изданию знаменитость рассказала, что добиться подтянутой фигуры ей помогают здоровое питание и спорт пять дней в неделю, который включает в себя пилатес, кардио- и силовые тренировки. Звезда отметила, что начала уделять много времени физической нагрузке в рамках лечения депрессии. «Я занималась спортом, чтобы отвлечься и стать счастливой», — пояснила она.

Ранее в апреле американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова снялась обнаженной в честь своего 59-летия.

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      Карина Черных
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