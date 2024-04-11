Рэперша Megan Thee Stallion снялась обнаженной для журнала
Рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, снялась обнаженной для журнала Women's Health. Соответствующий материал появился на сайте издания.
29-летняя исполнительница предстала перед камерой без одежды, в том числе позируя в воде и на прибрежных камнях. На одном из кадров она запечатлена в полный рост, подняв правую руку и прикрыв левой часть груди.
В интервью изданию знаменитость рассказала, что добиться подтянутой фигуры ей помогают здоровое питание и спорт пять дней в неделю, который включает в себя пилатес, кардио- и силовые тренировки. Звезда отметила, что начала уделять много времени физической нагрузке в рамках лечения депрессии. «Я занималась спортом, чтобы отвлечься и стать счастливой», — пояснила она.
Ранее в апреле американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова снялась обнаженной в честь своего 59-летия.