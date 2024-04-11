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15:08, 11 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на российский регион опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС.

Так, в пятницу, 12 апреля, местами в западной половине Кубани ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. В связи с этим спасатели напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

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«Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — говорится в сообщении. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее в апреле заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил россиян о загрязнении побережья Сочи сточными водами. Эксперт отметил, что во время подготовки к Олимпиаде 2014 года он ставил задачу навести порядок с очисткой прибрежной зоны.

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      Фариза Бацазова
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