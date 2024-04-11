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14:56, 11 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин попытался вывезти зубы кашалота из страны и попался

В Приморье задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Китай зубы кашалота

Фото: Martin Prochazkacz / Shutterstock / Fotodom

В Приморском крае таможенники задержали 54-летнего мужчину, который пытался вывезти из страны в Китай зубы кашалота. Об этом сообщает Baza.

По его данным, задержанный направлялся в КНР в составе туристической группы. Во время проверки в его куртке сотрудники таможни обнаружили три зуба кашалота, которые, по словам злоумышленника, ему передал знакомый — гражданин Китая. Мужчина попросил россиянина перевезти останки в КНР за деньги, а тот уже привлек к делу троих своих знакомых.

Всего злоумышленники пытались вывезти из России десять зубов. Когда одного из них задержали, другие соучастники выбросили культурную ценность в мусор. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда»).

Ранее 20-летний житель Екатеринбурга попытался вывезти в Грузию через «зеленый» коридор 18 миллионов рублей и был задержан таможенниками. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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