Россиянин попытался вывезти зубы кашалота из страны и попался

В Приморье задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Китай зубы кашалота

В Приморском крае таможенники задержали 54-летнего мужчину, который пытался вывезти из страны в Китай зубы кашалота. Об этом сообщает Baza.

По его данным, задержанный направлялся в КНР в составе туристической группы. Во время проверки в его куртке сотрудники таможни обнаружили три зуба кашалота, которые, по словам злоумышленника, ему передал знакомый — гражданин Китая. Мужчина попросил россиянина перевезти останки в КНР за деньги, а тот уже привлек к делу троих своих знакомых.

Всего злоумышленники пытались вывезти из России десять зубов. Когда одного из них задержали, другие соучастники выбросили культурную ценность в мусор. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда»).

Ранее 20-летний житель Екатеринбурга попытался вывезти в Грузию через «зеленый» коридор 18 миллионов рублей и был задержан таможенниками. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств») УК РФ.