Российский населенный пункт занесло снегом

Жители Тикси сняли заносящую снегом поселок апрельскую метель

Жители поселка городского типа Тикси в Якутии сняли на видео заносящую снегом поселок апрельскую метель. Кадры публикует Telegram-канал «Маяк Арктики. Булунский район».

На видео жительница Тикси показывает улицы населенного пункта, которые накрыло снегопадом, и с иронией намекает, что погода не соответствует апрельской. На кадрах видно, что проезжую часть и дворы занесло снегом.

«Вот такая у нас погодка. Весенняя!» — комментирует метель россиянка.

Ранее еще один российский город — Архангельск — оказался занесен снегом. Из-за непогоды улицы не успевали чистить от снега, а цены на такси сильно выросли.