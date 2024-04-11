Российский чиновник вместе с братом арестован по делу о взятке за автомойку

СК: арестован глава департамента градостроительства Самары и его брат

Следователи предъявили обвинение в коррупции руководителю департамента градостроительства Самары и его брату, они арестованы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, не позднее 3 февраля чиновник потребовал от коммерсанта 6 миллионов рублей за необоснованное завышение размера компенсации за изъятие в пользу муниципалитета автомойки. 6 февраля 500 тысяч рублей в качестве первой части взятки были переданы посреднику — брату чиновника, а 9 апреля при передаче оставшейся суммы его задержали.

О задержании с поличным главы департамента Василия Чернова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он напомнил, что предшественник Чернова Сергей Шанов также попался на коррупции. Его осудили за злоупотребление должностными полномочиями и растрату.

