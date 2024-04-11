Синод УПЦ назвал законопроект Украины нарушающим свободу вероисповедания

Синод УПЦ: законопроект №8371 нарушает свободу вероисповедания

Украинский законопроект №8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций» нарушает фундаментальное право на свободу вероисповедания. Такое заявление сделал Синод Украинской православной церкви (УПЦ), передает РИА Новости.РИА Новости.

«Под предлогом защиты национальной безопасности его нормы направлены не только на ликвидацию Украинской православной церкви, которая является крупнейшим религиозным объединением в нашей стране, но и на нарушение фундаментального права на свободу вероисповедания», — указано в обращении Синода.

УПЦ призвала депутатов Верховной Рады не принимать данный законопроект.

По мнению Синода, этот закон будет способствовать разжиганию религиозной вражды и нетерпимости и нарушать принцип автономности религиозного общества.

Ранее стало известно, что в Черкасской области суд обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата вернуть в госсобственность Успенский собор в городе Каневе. Стоимость здания собора составляет более 8,5 миллиона гривен (свыше 20 миллионов рублей).