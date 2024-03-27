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13:26, 27 марта 2024Бывший СССР

На Украине суд изъял у УПЦ собор XII века

Офис генпрокурора Украины: суд обязал УПЦ вернуть Успенский собор в Каневе

Фото: Multipedia / Shutterstock / Fotodom

В Черкасской области суд обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) вернуть в госсобственность Успенский собор в городе Каневе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Офис генпрокурора Украины.

Успенский собор был построен в 1144 году. В 2003 году исполнительный комитет Каневского городского совета выдал УПЦ МП разрешение на оформление права собственности на древний храм. Однако позднее Смелянская окружная прокуратура направила в суд иск о незаконности такого решения исполкома.

Суд поддержал обвинение. Решение исполкома было признано незаконным, у УПЦ МП отменили свидетельство о праве собственности на объект культурного наследия, а также госрегистрацию вещного права на него.

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      Екатерина Грищенко
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