На Украине суд изъял у УПЦ собор XII века

Офис генпрокурора Украины: суд обязал УПЦ вернуть Успенский собор в Каневе

В Черкасской области суд обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) вернуть в госсобственность Успенский собор в городе Каневе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Офис генпрокурора Украины.

Успенский собор был построен в 1144 году. В 2003 году исполнительный комитет Каневского городского совета выдал УПЦ МП разрешение на оформление права собственности на древний храм. Однако позднее Смелянская окружная прокуратура направила в суд иск о незаконности такого решения исполкома.

Суд поддержал обвинение. Решение исполкома было признано незаконным, у УПЦ МП отменили свидетельство о праве собственности на объект культурного наследия, а также госрегистрацию вещного права на него.

Стоимость здания собора составляет более 8,5 миллиона гривен (свыше 20 миллионов рублей).

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала членов Союза православных журналистов. В их отношении были возбуждены уголовные дела, предусматривающие сроки лишения свободы вплоть до пожизненных.

