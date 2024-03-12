В СБУ сообщили о грозящих православным журналистам Украины пожизненных сроках

СБУ: членам Союза православных журналистов грозят пожизненные сроки

Членам Союза православных журналистов (СПЖ) грозят пожизненные сроки. Об этом в Telegram сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Ранее стало известно, что в редакцию Союза православных журналистов с обысками пришли сотрудники СБУ. Силовики изъяли у членов СПЖ компьютеры и телефоны.

В СБУ заявили, что организация проводила информационные диверсии с «прокремлевскими нарративами» для разжигания религиозной ненависти на Украине. По версии ведомства, СПЖ был «масштабной агентурной сети ФСБ», пытавшейся дестабилизировать ситуацию на Украине под прикрытием Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Всего силовики разоблачили более 15 участников, из которых четыре человека, в том числе настоятель храма в Киеве, были задержаны. В отношении четырех задержанных и еще десяти участников организации были возбуждены уголовные дела. В настоящее время правоохранители решают вопрос о заключении членов СПЖ под стражу. Как уточнили в СБУ, злоумышленникам грозят сроки лишения свободы вплоть до пожизненных.

Днем 12 марта о политических преследованиях со стороны украинских силовиков также заявил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман. По его словам, сотрудники Службы безопасности пришли в офис центра правовой защиты.