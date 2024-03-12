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14:29, 12 марта 2024Бывший СССР

На Украине решили обыскать центр правовой защиты УПЦ

Адвокат Чекман: СБУ решила обыскать центр правовой защиты УПЦ в Киеве

Фото: Jurij Krupiak / Shutterstock / Fotodom

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в центр правовой защиты интересов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве. Об этом заявил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман в своем Telegram-канале.

По его словам, продолжаются политические преследования. «Сегодня в офис, в котором осуществляет работу центр правовой защиты, где принимают граждан, где дежурит адвокат и принимает звонки, пришли представители Службы безопасности с обысками», — сказал адвокат.

Чекман отметил, что СБУ нарушила законы Украины, решив провести обыски на официальном рабочем месте адвоката без присутствия Национальной ассоциации адвокатов. На место отправлен адвокат, представляющий интересы адвокатского бюро, добавил он.

12 марта сотрудники СБУ пришли обыскивать Союз православных журналистов, занимающийся освещением гонений на УПЦ. Как уточнялось, силовики проводили обыск в редакции. Сотрудники СБУ изъяли у журналистов компьютеры и телефоны.

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      Кристина Есикова
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