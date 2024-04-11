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15:11, 11 апреля 2024Культура

Тиль Швайгер сообщил о возможной ампутации ноги из-за сепсиса

Актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса голени

Фото: Christian Charisius / dpa / Globallookpress.com

Немецкому актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса голени. Об этом он сообщил в беседе с Bild.

Звезда фильма «Достучаться до небес» сообщил, что ранил ногу в 2023 году. Из-за микробов на голени образовалась язва, которая со временем увеличилась. В настоящее время актер принимает антибиотики.

Швайгер отметил, что не теряет надежды на возможный положительный исход, несмотря на неблагоприятный прогноз. Сейчас актеру не разрешается покидать пределы больницы, но он планирует уехать в Нью-Йорк на премьеру нового фильма Гая Ричи The Ministry of Ungentlemanly Warfare, где сыграл главную роль.

Ранее Швайгер признался в проявлениях агрессии на фоне употребления алкоголя в период съемок сиквела «Рискованных гонок» в 2022 году. Актер рассказал, что дал пощечину сотруднику съемочной группы.

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      Мария Рюрикова
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