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11:59, 11 апреля 2024Путешествия

В России рассказали о турпотоке в Северную Корею

Вице-президент РСТ Барзыкин оценил отдых в КНДР фразой «обойдется недешево»

Фото: Unsplash

Поездки в Северную Корею летом 2024 года для россиян хоть и станут более доступными, но все равно не будут пользоваться большим спросом ввиду особенностей этого направления, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Группа туда уже выезжала, но массового потока не будет. Кто-то, может, и отдохнет, какие-то отдельные группы. Но нужно понимать, что, с учетом специфики, которая есть у этого направления, оно вряд ли станет массовым», — заметил эксперт.

Отсутствие высокого спроса на туризм в Северную Корею Барзыкин объяснил существующими в стране жесткими ограничениями на пребывание, въезд, другие особенности страны.

«Это направление неразвито. Кроме того, поездка обойдется недешево, это точно не Турция», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что путешествия в одну из самых закрытых стран мира набирают популярность у россиян. Увеличивается и количество регионов, откуда приходят запросы на поездки в Северную Корею.

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      Наталия Белова
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