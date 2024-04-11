Умер актер О. Джей Симпсон

Актер и спортсмен О. Джей Симпсон умер в 76 лет после борьбы с раком

Американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила его семья в социальной сети X (бывший Twitter).

«10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, проиграл в борьбе с раком. Он скончался в окружении детей и внуков», — говорится в сообщении.

Актер боролся с раком простаты и провел последние месяцы жизни в хосписе. О своей болезни он рассказал в 2023 году.

В кино известность Симпсону принесла роль детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет» Дэвида Цукера. Он также был игроком Национальной футбольной лиги США.

Широкую известность Симпсон получил после обвинения в расправе над экс-супругой Николь Браун-Симпсон и ее новым возлюбленным в 1994 году. Суд присяжных оправдал актера. После этого он стал героем многочисленных телефильмов — «История О. Дж. Симпсона» (Fox Network, 1995), «О. Джей Симпсон: Нерассказанная история» (BBC TV, 2000), «Американская трагедия» (CBS, 2000) «О. Джей: Испытание века» (Investigation Discovery, 2014), «Суд над О. Дж. Симпсоном: настоящая история» (Discovery TV, 2016) и других. О деле Симпсона также снят первый сезон телесериала «Американская история преступлений».