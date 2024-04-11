Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:28, 11 апреля 2024Культура

Умер актер О. Джей Симпсон

Актер и спортсмен О. Джей Симпсон умер в 76 лет после борьбы с раком

Фото: Jason Bean-Pool / Getty Images

Американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила его семья в социальной сети X (бывший Twitter).

«10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, проиграл в борьбе с раком. Он скончался в окружении детей и внуков», — говорится в сообщении.

Актер боролся с раком простаты и провел последние месяцы жизни в хосписе. О своей болезни он рассказал в 2023 году.

В кино известность Симпсону принесла роль детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет» Дэвида Цукера. Он также был игроком Национальной футбольной лиги США.

Широкую известность Симпсон получил после обвинения в расправе над экс-супругой Николь Браун-Симпсон и ее новым возлюбленным в 1994 году. Суд присяжных оправдал актера. После этого он стал героем многочисленных телефильмов — «История О. Дж. Симпсона» (Fox Network, 1995), «О. Джей Симпсон: Нерассказанная история» (BBC TV, 2000), «Американская трагедия» (CBS, 2000) «О. Джей: Испытание века» (Investigation Discovery, 2014), «Суд над О. Дж. Симпсоном: настоящая история» (Discovery TV, 2016) и других. О деле Симпсона также снят первый сезон телесериала «Американская история преступлений».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье. Он сбежал от силовиков на мотоцикле и скрывался в лесу

      Швейцария введет ограничения в воздухе во время конференции по Украине

      В Европе высказались о возможности Киева устроить взрыв на ЗАЭС

      Стилистка назвала россиянкам необходимую вещь в гардеробе

      Небензя заявил о коренном переломе в боевых действиях на Украине

      В РФС высказались о новой дате отмененного матча с Парагваем

      В российском регионе БПЛА нештатно приземлился после столкновения в воздухе

      Microsoft предложила армии США свою нейросеть

      Иран порассуждал о вариантах ответа на удар Израиля по консульству в Дамаске

      Умер актер О. Джей Симпсон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше