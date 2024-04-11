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16:28, 11 апреля 2024Экономика

Уровень воды в еще одной российской реке приблизился к критической отметке

Мэрия Новокузнецкая: до критической отметки уровня воды в Томи остался метр

Фото: Sm_pas / Wikimedia

Уровень воды в реке Томи в Новокузнецке приблизился к критической отметке. Об этом представительница мэрии российского города сообщила агентству РИА Новости.

До критической отметки уровня воды в водоеме остался метр. «Уровень реки Томи в Новокузнецке на 16:00 (12:00 по московскому времени) повысился до 530 сантиметров. Критический уровень в Томи в Новокузнецке составляет 630 сантиметров», — поделилась информацией собеседница агентства.

Вода в Томи поднялась до отметки 500 сантиметров утром четверга, 11 апреля. В данный момент из трех затапливаемых водой районов Новокузнецка продолжают эвакуацию маломобильных жителей.

Согласно последним данным, половодье затронуло в 39 российских регионов. При этом наихудшая ситуация наблюдается в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в связи с чем тысячи жилых домов в этом городе и в Оренбурге залило водой.

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      Полина Кислицына
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