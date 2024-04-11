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07:20, 11 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР оценили шансы на успех нового контрнаступления ВСУ

Советник главы ДНР Кимаковский: новое контрнаступление ВСУ не будет успешным
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объективным причинам не будет успешным. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Не может быть возможным из-за того, что мы уже понимаем тактики противника и понимаем, какое Киеву может быть поставлено оружие из западных стран», — отметил он. Кроме того, по словам советника главы ДНР, против планов Киева играют проблемы с финансированием со стороны Запада, а также проблемы с поставками боеприпасов.

В то же время Кимаковский призвал всерьез рассматривать заявление Владимира Зеленского относительно анонсированного контрнаступления в случае дополнительных поставок и возможной тотальной мобилизации.

Ранее Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления ВСУ, который включает в себя разрушение Крымского моста. Он объяснил, что войска собираются атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы.

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      Марина Совина
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