В ДНР оценили шансы на успех нового контрнаступления ВСУ

Советник главы ДНР Кимаковский: новое контрнаступление ВСУ не будет успешным

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объективным причинам не будет успешным. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Не может быть возможным из-за того, что мы уже понимаем тактики противника и понимаем, какое Киеву может быть поставлено оружие из западных стран», — отметил он. Кроме того, по словам советника главы ДНР, против планов Киева играют проблемы с финансированием со стороны Запада, а также проблемы с поставками боеприпасов.

В то же время Кимаковский призвал всерьез рассматривать заявление Владимира Зеленского относительно анонсированного контрнаступления в случае дополнительных поставок и возможной тотальной мобилизации.

Ранее Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления ВСУ, который включает в себя разрушение Крымского моста. Он объяснил, что войска собираются атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы.