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01:40, 11 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР предрекли усиление атак ВСУ химоружием

Марочко: ВСУ усилят атаки с помощью химического оружия

Фото: Stringer / Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко предрек усиление атак химическим оружием со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Он заявил в разговоре с Ura.ru, что украинские военнослужащие начали использовать специальные снаряды с опасными веществами вместо кустарных смесей, которые они применяли ранее.

Собеседник агентства рассказал, что ВСУ использовали адамсит в районе Клещеевки. Данное вещество способно повышать давление и приводить к остановке дыхания.

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«Уже поступают тревожные сведения о том, что помимо, скажем, сбросов с коптеров, они уже применяют полноценные снаряды для накрывания местности химическими боеприпасами. Это все будет усугубляться в той же пропорции, насколько они будут нести человеческие и территориальные потери на поле боя», — сообщил Марочко.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ начали минировать сватовско-кременской участок фронта. Он указал, что украинские военнослужащие стали чаще обращаться к практике дистанционного минирования на данном направлении.

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      Маргарита Пименова
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