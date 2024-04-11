В НАТО признали нехватку войск для сдерживания России

Foreign Policy: НАТО испытывает нехватку войск для сдерживания России

НАТО испытывает нехватку войск для сдерживания России, и альянсу трудно формировать новые резервы. Об этом сообщает издание Foreign Policy (FP).

«НАТО практически забыло о своих вооруженных силах. Этого было абсолютно недостаточно для большого кризиса», — приводит издание слова одного высокопоставленных дипломатов стран НАТО.

В частности, Североатлантический альянс планирует обучить новые 300-тысячные силы реагирования НАТО, а также сформировать значительные резервы. Однако в прошлом году американские военные не выполнили поставленную задачу по набору персонала более чем на 41 тысячу человек. С аналогичными ситуациями сталкиваются Вооруженные силы Великобритании и немецкий бундесвер.

Среди основных причин недобора называют отсутствие интереса к службе из-за низкой безработицы и слабой физической подготовки, а также в связи с психическими заболеваниями или преступной деятельностью новобранцев. Среди возможных способов решения проблема рассматривается возвращение призыва в армию.

Ранее стало известно, что армии стран Запада активно вербуют геймеров для преодоления проблемы нехватки войск. В частности, к данной практике прибегают США и Дания для тестирования новейших вооружений.