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12:23, 11 апреля 2024Экономика

В России спрогнозировали курс рубля до конца года

«КП»: курс доллара в июле-декабре будет находиться в районе 95-100 рублей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Курс доллара во второй половине 2024 года с большой долей вероятности будет находиться в районе 95-100 рублей. Об этом сообщает KP.ru со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что ожидает продолжения падения курса российской валюты в июле-декабре. По его мнению, в последнее время баланс между спросом на иностранную валюту и предложением нарушается в сторону ослабления рубля. Это происходит, несмотря на «благоприятную конъюнктуру сырьевого рынка», уточнил аналитик.

Участники рынка считают, что воспрепятствовать дальнейшему падению курса российской валюты может лишь повышение котировок на нефть. Однако, как отмечают эксперты, пока резких колебаний сырьевых цен на мировом рынке не наблюдается. По этой причине пока ожидать заметного укрепления рубля к доллару не приходится, пришли к выводу аналитики.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) курс американской валюты укрепился до максимума за последние полгода. На сессии 11 апреля котировки в моменте вплотную подходили к отметке в 94 рубля. Ближе к 12:20 по московскому времени курс доллара незначительно снизился и опустился до уровня 93,77 рубля. Несмотря на это, с начала торговой сессии американская валюта смогла прибавить 33 копейки.

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      Анатолий Акулов
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