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12:47, 11 апреля 2024Экономика

В российском городе рухнуло перекрытие аварийного дома

В жилом доме в Копейске рухнуло перекрытие

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Челябинской области»

В Копейске Челябинской области в аварийном доме обрушилось перекрытие. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба прокуратуры региона.

По информации ведомства, инцидент произошел в жилом доме, расположенном по адресу улица Новосибирская, 12. На опубликованных в сообщении снимках видно, что квартира завалена обломками перекрытий. Некоторые элементы перекрытий повредили мебель в помещении и опасно свисают с потолка.

В результате ЧП никто не пострадал — под рухнувшим перекрытием находилась кровать ребенка, однако в момент инцидента его в ней не было. «Вон, взгляни. Гнилье. Здесь Тема спал. Я не знаю, что было бы, если на него щиты упали стропильные», — прокомментировал ситуацию один из жильцов проблемной постройки. Всего в ней проживают 15 человек, в том числе семеро детей. Они опасаются, что рухнуть могут и перекрытия во второй части дома, так как, по их словам, трещина по потолку «поползла» на соседние квартиры, причем в одной из них повело фасадную стену.

Известно, что здание признано аварийным, установленный срок расселения — до 2032 года. По факту произошедшего прокуратура Копейска начала проверку. «Ситуация с обеспечением граждан в настоящее время временным жильем из маневренного фонда поставлена на контроль. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Днем ранее стало известно, что в квартире аварийного дома в Ростове-на-Дону обвалился потолок.

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      Полина Кислицына
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