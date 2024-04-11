Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:44, 11 апреля 2024Россия

Российский БПЛА нештатно приземлился на юге страны после столкновения в воздухе

Ставропольский губернатор сообщил о нештатном приземлении российского БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ставропольском крае нештатно приземлился российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram.

По его словам, в районе поселока Приозерный Шпаковского округа дрон, предположительно, столкнулся в воздухе с птицей. Пострадавших и разрушений нет. На месте инцидента находятся все оперативные службы. Владимиров заверил, что ситуация под контролем.

К посту губернатор приложил фотографию, на которой видно лежащий на земле беспилотник белого цвета. Разглядеть, есть ли на летательном аппарате следы повреждений, невозможно.

Ранее, утром 10 апреля, у западного побережья Крыма рухнул российский военный вертолет Ми-24. Как рассказали в Минобороны России, катастрофа произошла около шести утра во время планового полета над акваторией Черного моря. К крушению мог привести отказ авиатехники. Информацию о судьбе членов экипажа в ведомстве не уточнили.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье. Он сбежал от силовиков на мотоцикле и скрывался в лесу

      Жители российского города не могут покинуть его из-за проблем с транспортом

      ОПЕК спрогнозировала объем добычи нефти в России

      Постпред России при ООН заявил о превращении украинцев в крепостных

      Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России

      На Украине пожаловались на делящихся с Россией координатами ВСУ жителей

      Небензя призвал Запад готовиться к обсуждению капитуляции Украины

      Швейцария введет ограничения в воздухе во время конференции по Украине

      Небензя заявил о коренном переломе в боевых действиях на Украине

      Умер актер О. Джей Симпсон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше