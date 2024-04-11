Российский БПЛА нештатно приземлился на юге страны после столкновения в воздухе

Ставропольский губернатор сообщил о нештатном приземлении российского БПЛА

В Ставропольском крае нештатно приземлился российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram.

По его словам, в районе поселока Приозерный Шпаковского округа дрон, предположительно, столкнулся в воздухе с птицей. Пострадавших и разрушений нет. На месте инцидента находятся все оперативные службы. Владимиров заверил, что ситуация под контролем.

К посту губернатор приложил фотографию, на которой видно лежащий на земле беспилотник белого цвета. Разглядеть, есть ли на летательном аппарате следы повреждений, невозможно.

Ранее, утром 10 апреля, у западного побережья Крыма рухнул российский военный вертолет Ми-24. Как рассказали в Минобороны России, катастрофа произошла около шести утра во время планового полета над акваторией Черного моря. К крушению мог привести отказ авиатехники. Информацию о судьбе членов экипажа в ведомстве не уточнили.