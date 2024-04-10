У побережья Крыма рухнул российский военный вертолет. Что известно о случившемся в Черном море?

Минобороны: Ми-24 потерпел крушение над Черным морем из-за отказа техники

Ранним утром 10 апреля вблизи побережья Крыма в Черное море рухнул российский военный вертолет Ми-24, о чем проинформировало Минобороны РФ.

Инцидент произошел около 6:00 по московскому времени. Уточняется, что вертолет выполнял плановый полет над акваторией Черного моря в районе западного побережья Крыма.

Предварительной причиной падения вертолета в МО РФ назвали отказ авиатехники. «На месте аварии работает поисково-спасательная служба», — добавили там. Судьба экипажа неизвестна — на момент публикации Минобороны ничего об этом не сообщило.

Утром в Крыму объявляли воздушную тревогу

В Севастополе утром была объявлена воздушная тревога, о чем сообщал губернатор Михаил Развожаев. Однако сигнал прозвучал позже, чем упал вертолет, — после 9:00.

Кроме того, на время было перекрыто движение по Крымскому мосту, но ближе к 10:00 оно возобновилось.

В прошлом году потерпели крушение несколько военных вертолетов

В 2023 году произошло несколько случаев падения российских военных вертолетов. В начале мая в Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Оба летчика не выжили. Вертолет упал в Джанкойском районе полуострова при выполнении учебно-тренировочного полета. Он выполнял полет без боекомплекта. Крушение могло произойти из-за отказа техники, заявляли в Минобороны.

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Спустя всего несколько дней в районе города Клинцы граничащей с Украиной Брянской области потерпели крушение два вертолета Ми-8, а также два истребителя — Су-34 и Су-35. Скорее всего, это произошло из-за атаки украинских военных.

В апреле 2022 года на аэродроме в Саратовской области при заходе на посадку сблизились два вертолета, один из них совершил жесткую посадку. Один из вертолетов получил повреждения из-за столкновения, один член экипажа не выжил.

В январе 2022 года в Ульяновской области около поселка Дубки разбился военный вертолет Ми-8. Причиной также была названа техническая неисправность. Вертолет совершил жесткую посадку при выполнении планового полета. По данным Минобороны, экипаж не пострадал.

Ми-24 — один из самых распространенных ударных вертолетов в мире

Транспортно-боевой вертолет Ми-24, имеющий неофициальное название «Крокодил», был разработан в начале 1970-х годов. Как сообщает «Интерфакс», он предназначен для повышения огневой мощи и мобильности сухопутных подразделений.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Ми-24 экспортировался в более чем 30 стран и до сих пор является одним из самых распространенных ударных вертолетов в мире. По данным исследования World Air Forces 2023, публикуемого ведущим авиационно-космическим журналом Flight International, вертолет входит в топ-10 наиболее распространенных в мире.

Военный аналитик, полковник в отставке Юрий Кнутов ранее в разговоре с «Лентой.ру» оценивал эффективность этих боевых машин. «Особенность вертолета в том, что он может выполнять как десантные функции — [перевозить] до восьми военнослужащих, так и задачи огневой поддержки пехоты. Но главный недостаток этих вертолетов в том, что они имеют слабый результат перед зенитными ракетными комплексами. Нужно высокое мастерство пилотов, чтобы они могли действовать непосредственно на предельно малых высотах, чтобы их не сбили», — говорил он.