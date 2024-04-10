В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Он призвал граждан спуститься в укрытия и не поддаваться панике. По данным некоторых Telegram-каналов, также перекрыли Крымский мост.
Развожаев напомнил, что при нахождении в доме нельзя подходить к окнам.
Других подробностей о ситуации в Севастополе он не привел.
9 апреля стало известно, что в городе сработала система уничтожения низколетящей цели. Развожаев тогда подчеркивал, что никакие объекты инфраструктуры в Севастополе не пострадали.
В конце марта жители Крыма рассказали о возможном падении самолета. По их мнению, воздушное судно могли сбить. Впоследствии губернатор Севастополя подтвердил информацию о происшествии. Развожаев заверил, что пилот самолета катапультировался, его спасли в 200 метрах от берега.