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09:23, 10 апреля 2024Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев: в Севастополе была объявлена воздушная тревога

Фото: Server Amzayev / Russian Look / Globallookpress.com

В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он призвал граждан спуститься в укрытия и не поддаваться панике. По данным некоторых Telegram-каналов, также перекрыли Крымский мост.

Развожаев напомнил, что при нахождении в доме нельзя подходить к окнам.

Других подробностей о ситуации в Севастополе он не привел.

9 апреля стало известно, что в городе сработала система уничтожения низколетящей цели. Развожаев тогда подчеркивал, что никакие объекты инфраструктуры в Севастополе не пострадали.

В конце марта жители Крыма рассказали о возможном падении самолета. По их мнению, воздушное судно могли сбить. Впоследствии губернатор Севастополя подтвердил информацию о происшествии. Развожаев заверил, что пилот самолета катапультировался, его спасли в 200 метрах от берега.

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      Анна Щербакова
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