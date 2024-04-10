Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Оперштаб: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба республики.

Сообщение о приостановке движения было опубликовано в 09:18 по московскому времени. Причины решения не уточнялись. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — напоминал оперштаб Крыма.

Спустя 40 минут движение по переправе было возобновлено.

Ранее Крымский мост временно закрывали для автомобилей в пятницу, 5 апреля. За день это произошло дважды. О причинах ограничения движения не сообщалось.

В конце марта стали известны сроки открытия альтернативного Крымскому мосту маршрута. По словам Владимира Сальдо, движение по железной дороге из Ростова-на-Дону в Крым через Бердянск и Мелитополь должны запустить к концу 2024 года.