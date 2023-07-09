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13:34, 9 июля 2023Наука и техника

Назван главный недостаток переданных Украине вертолетов Ми-24

Аналитик Кнутов назвал уязвимость перед ЗРК главным недостатком переданных Украине Ми-24

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вертолеты Ми-24 уязвимы перед зенитными ракетными комплексами (ЗРК) и другими средствами противовоздушной обороны, утверждает военный аналитик, полковник в отставке Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил эффективность этих боевых машин, которые Польша передала Украине.

«Ми-24 зарекомендовал себя в Афганистане, его еще называют "Крокодил". Особенность вертолета в том, что он может выполнять как десантные функции — [перевозить] до восьми военнослужащих, так и задачи огневой поддержки пехоты. Но главный недостаток этих вертолетов в том, что они имеют слабый результат перед зенитными ракетными комплексами. Нужно высокое мастерство пилотов, чтобы они могли действовать непосредственно на предельно малых высотах, чтобы их не сбили», — сказал он.

Десять вертолетов при большом количестве ЗРК, которые находятся на вооружении Российской армии, будут весьма уязвимыми на поле боя

Юрий Кнутоввоенный аналитик

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Варшава недавно передала Киеву около десяти вертолетов Ми-24. Издание отмечает, что публично Польша об этом не заявляла. По информации газеты, власти страны отправили боевые машины, чтобы помочь Украине в контрнаступлении.

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